Veel meer eierschalen van ringslangen gevonden

Het gaat goed met de ringslang in dit gebied. Er zijn 9 broeihopen aangelegd, waar de ringslangen graag gebruik van maken. Het zijn bulten van voornamelijk takken en bladeren. In deze hoop laat de slang haar eieren achter. De 'broeiende' warmte in de hoop doet de rest.IVN Hoogeveen onderzocht de broeihopen in Oude Kene. Een groep vrijwilligers telde vorig weekend de eierschalen. Het waren er 964. Een paar dagen eerder waren er al 65 gevonden. Het gaat om de resten van eieren die al zijn uitgekomen. Ook werden de broeihopen weer opgebouwd en klaargemaakt voor een nieuw seizoen."We hebben veel meer eierschalen gevonden, en dan zijn we aan een van de broeihopen nog niet eens toegekomen", vertelt Johan Scheeres. Hij is vrijwilliger en voormalig bestuurslid van IVN Hoogeveen. Daarnaast is hij vrijwilliger bij Het Drentse Landschap en RAVON. Scheeres: "De omstandigheden in dit natuurgebied worden steeds beter. De waterkwaliteit is goed, de biotoop waar ze in leven is goed." "Het kan ook zijn dat de ringslangen steeds ouder worden. Hoe ouder het vrouwtje, hoe meer eieren ze legt." Een vrouwtje kan er 25 leggen, maar ook wel 65 of nog meer. Er is dus ook steeds meer kans om een ringslang in dit gebied tegen te komen. "Soms schrikken mensen wel, maar ze zijn absoluut niet gevaarlijk", aldus Scheeres.