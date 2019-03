Jehovah's Getuigen onder de loep; hoe verloopt het onderzoek?

Het onderzoek bestaat uit vier pijlers, volgens hoogleraar Sociale Psychologie Kees van den Bos, één van de onderzoekers. De eerste pijler is een elektronisch contactpunt. Hier kunnen mensen met ervaring met seksueel misbruik binnen de Jehovah's Getuigen zich melden. Dit kunnen slachtoffers zijn, maar ook mensen die op een andere manier ervaring hebben met seksueel misbruik binnen de gemeenschap.Daarnaast worden voor het onderzoek mondelinge interviews gehouden. Niet alleen met de mensen die misbruikt zijn, maar ook met andere leden van de gemeenschap. Ook de derde pijler bestaat uit interviews, maar stakeholders zoals het bestuur van de gemeenschap en de stichting Reclaimed Voices.De laatste pijler bestaat uit het doornemen van vorige onderzoeken. Dit kunnen onderzoeken zijn over seksueel misbruik bij de Jehovah's Getuigen of vergelijkbare kleine groeperingen in het buitenland. "We willen natuurlijk ook weten hoe we dit kunnen voorkomen en behandelen. Uit dit soort onderzoeken kunnen weenhalen", meldt Van den Bos van de Universiteit Utrecht.Uit het onderzoek kunnen veel leerpunten worden gehaald, volgens Van den Bos. Die worden, samen met deenuit voorgaande onderzoeken, meegenomen in een rapport. Ook komen er in dit rapport andere resultaten van het onderzoek te staan, zoals de aangiftebereidheid van leden en ex-leden van de Jehovah's Getuigen. Het rapport zal naar verwachting in oktober 2019 worden gepubliceerd. Ook wordt het dan overhandigd aan minister Sander Dekker van Justitie en Veiligheid.