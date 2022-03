Inbrekers slaan toe in de gemeente Emmen

Inbrekers hebben woensdag overdag en in de nacht van woensdag op donderdag toegeslagen op vier plekken in de gemeente Emmen, meldt de politie op Facebook. In Emmen en Nieuw-Dordrecht maakten de daders spullen uit twee huizen buit, in Klazienaveen en Nieuw-Weerdinge lukte het ze niet om binnen te komen.