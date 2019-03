Video: bezige bever

Op de beelden van Cees Lange van een beverburcht in Nationaal Park Drentsche Aa zien we een bever die druk in de weer is. Hij voelt zich als een vis in het water en knaagt aan de takken.

Op het land beweegt een bever zich wat onbeholpen maar in het water gaat het soepeltjes. Het zijn goede zwemmers en duikers en ze kunnen hun adem makkelijk enkele minuten inhouden. De bever leeft in het overgangsgebied tussen water en land. Zijn burcht bouwt hij in het water of op de oever.De gaai die vorige week in beeld was, keek nieuwsgierig naar de camera. Zijn opvallende kleuren waren goed zichtbaar: een roestbruine en deels zwart-wit gestreepte kop, beige vleugels met zwart-blauwe streepjes en een brede, zwarte baardstreep.