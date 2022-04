Assen wil minima aan het sporten en cultuursnuiven helpen

De gemeente bekostigt de regeling van de één miljoen euro die in totaal is uitgetrokken voor het herstel van Assen na de coronacrisis. Voor alsnog is de 250.000 euro die Assen eraan besteed een eenmalige ondersteuning. "We gaan onderzoeken of dit een goede regeling is. Het is aan de volgende gemeenteraad om te kijken of er een structurele regeling voor volwassenen moet komen", aldus wethouder Broekema.