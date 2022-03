Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

In theater De Tamboer in Hoogeveen vindt zaterdag voor de negende keer het Singer-songwriter Festival plaats. Ruben Annink, TAMAR, Mooneye en Lisa Ploeger brengen vanaf 20.00 uur in een intieme setting hun liedjes ten gehore.

Zondag is het de beurt aan Drentse artiesten tijdens de eerste editie van het 'gloedneie' Drenthe LIVE Festival. Tangarine, Hannah Mae, ISZA en Aosem zijn vanaf 15.00 uur te horen. "Een sfeervol, intiem festival met het allerbeste van Drentse bodem", zo zegt het theater. Kaartjes voor de festivals zijn te krijgen via detamboer.nl

Exposities

In de bibliotheek in Klazienaveen zijn sinds woensdag schilderijen en tekeningen van Annet Verplanke te bewonderen. Tijdens openingsuren van de bieb zijn de werken te zien. De schilderijen zijn geschilderd in magisch realisme. Op de tekeningen zijn vogels te zien, getekend met kleurpotlood in een realistische stijl.

Op de tweede verdieping van Warenhuis Vanderveen in Assen is een expositie te zien van de in 2020 overleden Ronald Soeliman. De werken zijn ook te koop. Beeldend kunstenaar Ronald Soeliman woonde en werkte in het Drentse Zuidlaarderveen. Hij werd geboren in Suriname en kwam in 1975 naar Nederland. Soeliman schilderde vooral landschappen op impressionistische manier.

Politiek op de markt

De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan. Op 16 maart bepalen inwoners wie er in de gemeenteraad komen. Inwoners van de gemeente Emmen kunnen op markt in Klazienaveen zaterdag inspiratie op doen voor hun keuze. Politieke partijen staan daar met informatiekraampjes.

Ook volgende week zaterdag kun je boodschappen doen en praten met partijen combineren, op vrijdag zijn partijen te vinden op de markt in Emmen.

Theater in Gieten

Theatergroepen hebben weer kunnen repeteren en zijn klaar voor hun optredens. Theatergroep Helmers uit Gieten kiest weer voor bijzondere locaties. Vanwege het ontbreken van een eigen podium wordt de muzikale eenakter 'Hokjesgeest' opgevoerd bij ondernemers in het dorp.

Tien ondernemers hebben hun bedrijfslocatie beschikbaar gesteld. Het spits wordt op zondag 6 maart afgebeten met drie voorstellingen bij achtereenvolgens Boter maakt bijzonder (11.00 uur), Kinds Verhuur (15.30 uur) en de Kelder van de Coningh (19.30 uur). Tickets zijn te koop bij Primera Klingenberg.

Concert in de kerk

De kerkconcerten Vries zijn terug. Zondag zijn het de Noord-Nederlandse talenten van het Haydn Jeugd Strijkorkest die werken van Bach, Boch, Bartók, Shalygin en Tsjaikovski opvoeren in de Bonifatiuskerk in Vries. Kaarten voor het concert, dat om 15.00 uur begint, zijn te krijgen via www.kerkconcertenvries.nl

Oekraïne