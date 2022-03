Jubilerend Zuidenveld ontvangt met Erepenning fraai verjaardagscadeau

De uitreiking was in het stadion van FC Emmen, waar de vereniging een ledenvergadering hield. De landbouwtentoonstelling ontving werd onderscheiden vanwege het honderdjarig bestaan en de betekenis van het evenement voor Zuidoost-Drenthe.

Het landbouwfestijn blies in 2020 al honderd kaarsjes uit. De koninklijke onderscheiding lag toen al klaar, maar corona stond de festiviteiten in dat en het volgende jaar in de weg. Door de laatste versoepelingen én met een nieuwe editie voor de deur - in Schoonebeek van 7 tot en met 10 juli - werd de erepenning alsnog uitgereikt.