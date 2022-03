Van luiers tot het mascottepak van FC Emmen: Stomerij Meinen in Meppel stopt

Nappy's.nl, een webshop in wasbare luiers gevestigd in Meppel, klopte in 2020 bij de stomerij aan. Of er even 500 à 600 wasbare luiers gewassen kunnen worden. Otto zou Otto niet zijn om, gastvrij als hij is, daar volmondig 'ja' op te antwoorden. Maar ja, en dan. Vijf keer moesten ze in de was. En ze mochten niet in de machines drogen. Dus loopt Otto even naar een andere winkel in Meppel en komt hij terug met zestig, misschien wel tachtig meter aan waslijnen. Iedere luier krijgt een plekje om te drogen. Het gevolg: de hele winkel, begane grond én bovenverdieping verandert in een doolhof van hangende luiers.

Marketing

Dit soort grote en vreemde opdrachten komen regelmatig binnen in de stomerij. Zo is er onder meer een samenwerking met mascottepakken.com uit Zwolle. Otto: "Ik heb hier wel een vliegtuig van KLM gehad en ook de pakken van mascottes van FC Emmen en Walibi worden hier gewassen."

En daar houdt het niet op. Met TVM in Hoogeveen en via een bedrijf in Havelte is er weer een samenwerking met Vereniging Hendrick de Keyser. De vereniging heeft meer dan vierhonderd historische gebouwen in heel Nederland in beheer. En zo komen er wel eens gordijnen van kastelen of van het gemeentehuis uit 1675 van de voormalige Breukelen binnen.

"Ik denk dat de verhouding van dit soort grote opdrachten en particulieren 50-50 is", zegt Otto. Zijn vrouw reageert: "Dat is goed. Want dan zijn we ook niet seizoensgebonden. Het loopt het hele jaar storm." Meerdere grote opdrachten komen ook nog eens uit de hoed van zoon Matthijs. Otto: "Die heeft een economische achtergrond. Hij heeft marketing en sales gestudeerd."