Zuidlaren kleurt opnieuw legergroen tijdens bevrijdingsfeest

Het is volgende maand precies 74 jaar geleden dat Drenthe werd bevrijd door onder andere Franse parachutisten en Canadese militairen. "We gaan van Zuidlaren weer even een garnizoensstad maken", zegt organisator Dennis Meijeringh.Defensie geeft demonstraties met onder andere een bergingstank en modern materieel. Ook zijn er historische militaire voertuigen te zien en worden er veldslagen nagespeeld. Twee jaar geleden werd het einde van de Tweede Wereldoorlog op dezelfde manier gevierd, maar volgens Meijeringh is Defensie met meer mensen en spullen aanwezig in Zuidlaren."Op zaterdagochtend is er een defilé, we willen net als de Canadezen destijds om half twaalf Zuidlaren binnenrijden", vertelt de organisator. Het dorp krijgt voor de gelegenheid een Canadees tintje, maar ook moderne veteranen krijgen dit keer volop aandacht.Bij de kruising van de Annerweg met de Ekkelkamp komt rond 22 maart een pop-up museum te staan. In het tijdelijke gebouw zijn allerlei militaire spullen te zien uit de periode van 1945 tot nu. Ook vertellen moderne veteranen over hun oorlogservaringen.Tijdens het feestweekend wordt met een veiling geld ingezameld voor stichting Thuisbasis Veteranen in Eelde. Een organisatie die veteranen met een oorlogstrauma opvangt.