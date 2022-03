Vernieuwde politieopleiding krijgt eigen opleidingsplek in Emmen

Aspiranten van de politieacademie in Noord-Nederland kunnen voortaan praktijkles krijgen in Drenthe. De toekomstige agenten krijgen hun Drentse hoofdkwartier op het politiebureau in Emmen en worden er klaargestoomd voor hun politiecarrière.

De politieopleiding is vorig jaar in een nieuw jasje gestoken. De nadruk ligt meer op het opdoen van ervaring in de praktijk en de eigen behoefte van aspiranten. Stage lopen bij een specifiek team is vervangen door meelopen met alle facetten van het politiewerk. De aspiranten worden daarbij begeleid door agenten uit het werkveld.

Van Drachten naar Emmen

Aspirant-agenten uit Noord-Nederland volgden hun opleiding voorheen voor het grootste deel op de academie in Drachten. Het praktijkgedeelte vindt nu plaats op de nieuwe leer- en ontwikkelplekken in Emmen, Groningen en Leeuwarden. Agenten die de praktijklessen verzorgen komen naar de studenten en zij kunnen, binnen het programma, zelf aangeven waar ze extra aandacht aan zouden willen besteden.

Bij de indeling van studenten maakt het niet per se uit of zij zelf uit de provincie komen waar de praktijklessen gegeven worden. De academie houdt wel rekening met de reistijd. Een leerling uit Harlingen wordt niet zo snel in Emmen geplaatst, maar voor een student uit Groningen is het niet ondenkbaar dat die naar Drenthe moet.

Kortere opleiding

Een groot verschil met de oude opleiding is dat de nieuwe opleiding terug is gebracht naar twee jaar, in plaats van drie. In Nederland is een tekort aan agenten en door het inkorten van de opleiding stromen aspiranten sneller door. Zo kunnen ze eerder worden ingezet als volwaardig politieagent. Dat betekent volgens de politie niet dat nieuwe agenten minder goed zijn voorbereid op hun werk.