Boer Kees Huizinga verlaat Oekraïne op verzoek landbouworganisatie

De Drentse boer Kees Huizinga, die in het Oekraïense Kischenci een boerenbedrijf met onder meer tweeduizend koeien heeft, is op weg naar 'Europa', zoals hij zelf zegt. Hij is inmiddels bij de grens met Roemenië aangekomen, meldt RTV Noord.

De vrouw en kinderen van Huizinga vertrokken vorige week donderdag al naar Nederland. Huizinga besloot toen op zijn boerderij te blijven. Hij verlaat Oekraïne nu omdat de Oekraïense landbouworganisatie met 1100 leden hem heeft gevraagd naar het westen te gaan te gaan om de belangen van de Oekraïense boeren te beschermen. Volgens de organisatie heeft Huizinga een groot netwerk.

'Zonder internet niet van waarde'

"Ik wist niet eens dat ik dat had", zegt Huizinga in een video die hij onderweg opneemt. "Maar de afgelopen week krijg ik steun van boeren over de hele wereld." Volgens de Emmenaar maakt de Oekraïense landbouworganisatie zich zorgen over de gevolgen van een mogelijke stroomstoring bij Huizinga. "Ze zeggen: 'Als jij geen internet meer hebt, ben je van geen waarde voor de andere boeren. Daarom moet je naar Europa'."