Aa en Hunze hijst vredesvlag en doneert 1 euro per inwoner voor hulp Oekraïne

De vredesvlag wappert sinds het eind van de ochtend voor het gemeentehuis van Aa en Hunze aan de Spiekersteeg in Gieten. "We hebben de vlag gehesen omdat iedereen zich zorgen maakt om de situatie; wij als gemeente en onze inwoners en daar willen we blijk van geven", zegt burgemeester Anno Wietze Hiemstra. "Dat doen we met het hijsen van deze symbolische vlag die als het ware de boodschap 'breng de vrede terug' heeft."

Daarnaast stelt Aa en Hunze een daad door voor elke inwoner één euro over te maken naar Giro 555 voor hulp aan Oekraïne; 25.000 euro in totaal. Hiemstra: "Dat doen we als blijk van medeleven, als hart onder de riem."

Vanuit inwoners van zijn gemeente worden, net als in heel Nederland, allerlei acties gestart, vertelt de burgemeester. "Veel mensen hebben ook vragen. Daarvoor hebben we een website in het leven geroepen. Ook is er een mailadres, om dit soort initiatieven te faciliteren en mensen te ondersteunen."

Tweeduizend opvangplekken in Drenthe

Als er een beroep op de gemeente wordt gedaan voor de opvang van vluchtelingen is Aa en Hunze zeker bereid opvang te regelen, zegt Hiemstra. Inmiddels is bekend dat het kabinet heeft besloten dat alle 25 veiligheidsregio's tweeduizend opvangplekken moeten regelen; dat betekent dat Drenthe ook tweeduizend moet onderbrengen.

"Ook zijn er inwoners die zich bij de gemeente melden omdat ze vluchtelingen in huis willen opnemen, maar onder welke condities dat kan, is nog niet duidelijk. In principe mogen Oekrainers gewoon bij Nederlanders in huis gaan wonen, maar we krijgen vragen over hoe het zit met bijvoorbeeld visa, verzekeringen, vergoedingen en dat soort dingen. Daar proberen we antwoorden op te vinden en die zetten we op de nieuwe website."

'Rampzalig'