Stelende vrouw uit Koekange krijgt werkstraf

“Ik was goed bezig. Maar oplopende spanningen werden me te veel.” Dat verklaarde een 32-jarige vrouw uit Koekange woensdagochtend in de Asser rechtbank. De vrouw stond terecht voor twee winkeldiefstallen in supermarkten in Meppel.

Beide keren deed ze boodschappen met alleen een grote, zwarte sporttas en gedroeg ze zich volgens omstanders ‘verdacht’. De eerste keer werd ze bij thuiskomst door de politie opgewacht. In haar kofferbak vonden agenten de gestolen producten. “Ik weet niet exact de reden waarom ik dit doe. Het is niet vanuit geldgebrek. Het is een onderdeel van het probleem waar ik ook voor word behandeld”, vertelde de vrouw in de rechtbank. “Het ging een poosje goed, maar toen kwam ik met mezelf in de knoei zonder op tijd hulp te zoeken.”De vrouw is moeder van drie kinderen en heeft een strafblad. Ze is al meerdere keren veroordeeld voor (winkel)diefstallen. Zo heeft ze al eens de veelplegersstraf ISD uitgezeten, een tweejarige celstraf met behandeling. Inmiddels volgt ze therapie, om aan haar problemen te werken en eerder opgelopen trauma’s te verwerken.De politierechter veroordeelde de vrouw tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 8 weken met een proeftijd van drie jaar. Hierbij hield de rechter rekening met het vaste contract dat de vrouw net heeft ondertekend en de zorg die ze heeft voor haar gezin. Omdat de vrouw in een eerdere proeftijd liep, moet ze ook een taakstraf van 60 uur uitvoeren.