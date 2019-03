'Onderzoek bestrijdingsmiddelen Westerveld is kort door de bocht'

Het burgerinitiatief Meten = Weten heeft 57 bestrijdingsmiddelen gevonden in de bodem en het oppervlaktewater in Westerveld. "Nu wordt de suggestie gewekt dat dit komt door de lelieteelt en dat is onterecht", zegt Hoogendijk.Het onderzoek is volgens hem 'kort door de bocht' en niet op de juiste manier gedaan. "Nu heeft een groep omwonenden van een actiegroep, die al een sterke mening heeft, monsters genomen op door hen bepaalde plekken. Die sturen ze op en maken vervolgens zelf een Excellijst. Dat lijkt me niet de juiste manier.""In eerste instantie schrok ik van de uitslag. 57 stoffen. En het staat in Trouw, een krant die je serieus neemt. Maar als ik naar de resultaten kijk, klopt er niks van. Er is ook geen telefoontje naar een bollenkweker of deskundige geweest."Hoogendijk vindt het nieuws vervelend voor de telers. "Die lezen ook de krant en denken 'ik probeer op goede wijze te telen'. Onze ervaring is dat zij zich aan de wet houden met juist duurzame en groene middelen. Wij maken ons ook zorgen over een gezonde bodem. Dat is voor de teler ook het belangrijkste.""Er worden chemische middelen gebruikt, om onkruid en schimmel tegen te gaan. Maar deze zijn zo gemaakt dat ze relatief snel afbreken. Bovendien komt er uit het onderzoek dat onder andere DDT insectenmiddel in de grond zit. Dat werd zo'n 70 jaar geleden gebruikt. Dat breekt niet af en dus kom je die nu tegen. En zo zijn er meer middelen."Hoogendijk stelt voor om een nieuw onderzoek te starten. Samen met vrijwilligers van de actiegroep en natuurbeheerders. "We kunnen dan kijken om welke middelen er precies zorgen zijn. En hoe gaan we meten en waar? Vervolgens laat je er een deskundige naar kijken", zegt hij. "Begin dus niet met verdachtmakingen, maar laten we gezamenlijk onderzoek doen."