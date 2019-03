Droom komt uit voor Albert Jan Vos: nieuwe bios Luxor officieel geopend

Voor de deur van de nieuwe bios, in een bomvol winkelcentrum Keyserstroom, bluste Vos hoogstpersoonlijk de in brand staande en binnenrennende filmstuntman JP de Kam. De Nederlandse Freddy Mercury-imitator gaf een miniconcert vanwege het overweldigende succes van de film Bohemian Rhapsody.In Meppel ligt weer rood pluche. De afgelopen hebben vele inwoners tijdens het proefdraaien de bios al gevonden. Ook de bijbehorende horecagelegenheid Het Postkantoor is inmiddels geopend.De droom van Vos eindigde in Meppel ruim vier jaar geleden abrupt. Van de een op de andere dag kon de ondernemer zijn biezen pakken . Hij huurde toen de bioscoop in De Swaenenborgh, daar waar hij in de jaren tachtig als bedrijfsleider in bioscoop ’t Swaentje was begonnen. Later kwam de oude naam Luxor terug. Vos werd er directeur. Als hoogste baas van JT-bioscopen verbouwde en runde hij zeer succesvol meerdere filmtheaters, waaronder Hoogeveen. Met Meppel had hij ook grote plannen, maar dat ging dicht.Meppel bleef knagen. Nu staat er in het vernieuwde winkelcentrum Keyserstroom een gloednieuw Luxor met vier zalen. Vos heeft ruimte om er nog twee extra bij te bouwen. De V&D die uit het winkelcentrum vertrok, liet een gapend gat achter. Een bioscoop zou die ruimte kunnen opvullenDat was ook een eis van de Kroonenberg Groep, die het winkelcentrum herontwikkelde. Samen met de gemeente kwam het tot een deal. Kroonenberg investeerde fors. Kroonenberg-topman Lesley Bamberger kwam ook naar de opening. Vos is vereerd: “Die man gaat zelden naar dit soort officiële feestjes, en interviews met hem zijn ook zeldzaam.” Bamberger heeft veel ervaring in het herstructureren van winkelcentra in zijn vastgoed. "Ik heb hier in Meppel fors ingezet, want hier zit een gemeente die ziet dat kernwinkelgebieden kleiner moeten en een ondernemer als Vos die het snapt."360 zeer luxe stoelen die elektrisch uitklapbaar zijn, vier zalen en het allernieuwste op het gebied van audio. De bioscoop is van alle moderne snufjes voorzien. “Normaal staat al die apparatuur ver weg. Vroeger in de projectiezaal, tegenwoordig in serverruimtes", zegt Vos. Hij doet het anders heeft de apparatuur prominent bij de ingang neergezet. Vooral de vele audioversterkers zijn indrukwekkend. “Hoe goed de film ook is, audio maakt 80 procent van de beleving. Dat wil ik graag laten zien. Mensen vinden dat leuk.” Volgens Vos is hij de eerste hiermee. Dat geldt ook voor de stoelen, die je eigenlijk wel fauteuils mag noemen.Morgenavond bij TV Drenthe en op de website: het succesverhaal van 25.000 bezoekers dat de nieuwe bios trok alleen al trok tijdens het proefdraaien. Met het geheim achter de bijzondere relax stoelen.