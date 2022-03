Milieuclubs tegen inwoners Westerveld: 'Laat ongenoegen gaswinning zien'

GasDrOvF, Milieudefensie Westerveld, Dorpsbelangen Vledder en Vledderveen staan huiverig tegenover de plannen van gaswinbedrijf Vermillion in de gemeente Westerveld. Ze slaan de handen daarom ineen en roepen inwoners op om van zich te laten horen.

"We willen dat inwoners voor 23 maart een zienswijze indienen", legt Karel Jasperse van Stichting GasDrOvF uit. "Een zienswijze is een officiële manier om iets kenbaar te maken. De overheid moet daarop gaan reageren, dus het heeft wel degelijk effect."

Een oproep volgt daarom op social media, in de nieuwsbrief en op de website van Stichting GasDrOvF met een voorbeeld zienswijze. Ook milieudefensie Westerveld schaart zich daarachter, vertelt Alie Eiting. "Het is belangrijk dat inwoners gebruikmaken van hun recht. Voor gas is nou eenmaal minder aandacht dan voor bijvoorbeeld windmolens omdat het zich onder de grond afspeelt. Maar niet zichtbaar betekent niet dat het zonder gevolgen is."

Bodem en water

De angst zit bij de partijen in de lange-termijn gevolgen voor Wapse en Diever. Ze vrezen voor bodemdaling en aantasting van de waterhuishouding. Helemaal omdat de winvelden onder Natura2000-gebieden liggen.

Jasperse: "Er wordt op dit moment gas gewonnen. Men wil dat gaan uitbreiden, letterlijk onder onze fundamenten. Niemand weet precies wat voor effecten dat heeft op de lange termijn."

Door de oorlog in Oekraïne wil Nederland niet meer afhankelijk zijn van Russisch gas. Is nu actievoeren wel het geschikte moment? "Ja," legt Jasperse uit. "Het is juist nu het moment om daarover na te denken want als we meer gas willen gaan winnen in Nederland of op de Noordzee, dan moet je daar wel regelingen voor bedenken. Zodat je niet over tien jaar heel veel geld nodig hebt om die negatieve effecten te gaan bestrijden."