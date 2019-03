Nieuwe bios Meppel trekt 25.000 mensen in proefperiode

Er worden nauwelijks klanten weggelokt bij de bioscopen in Hoogeveen en Steenwijk. Wel snoept hij iets af van Zwolle. “Iedere ochtend om zeven uur bekijk ik de cijfers. We hebben onderling afspraken met andere bioscopen dat we die van elkaar kunnen zien. Daarom denk ik dat we veel Meppelers trekken die kennelijk een hele tijd niet naar een bioscoop zijn geweest nadat vier jaar geleden het oude Luxor in Meppel sloot."Dan de 231 bijzondere stoelen. Het publiek is er lovend over. Vos deed niks aan marketing. Selfies van verbaasde bezoekers deden hun werk. Ze zijn groot, comfortabel en lijken op een moderne versie van opa’s oude leuke stoel waarbij je een voetenbankje elektrisch kunt uitklappen. ‘Reclynen’ heet dat in Vos zijn bioscoop-jargon.Door die stoelen gaat een bioscoopzaal er heel anders uit zien. Niet alleen kun je veel minder zitplaatsen kwijt, de schermbeleving wordt anders, zegt Vos. “Doordat mensen meer liggen is de tribune opstelling in de zaal in een scherpere boog. Mensen ervaren nu dat het scherm groter is, terwijl in werkelijkheid de zaal kleiner is dan zalen in vergelijkbare bioscopen.Kleinere zalen en grotere stoelen? Dat zijn minder bezoekers per voorstelling. Gaat de prijs van het kaartje straks omhoog? Volgens Vos is daar geen sprake van.Nog een nieuwigheidje. In plaats van de audioapparatuur weg te stoppen zette Vos alle versterkers pontificaal in de gang bij binnenkomst.Het nieuwe Luxor Theater heeft een 1.500 m2 in gebruik genomen van het gapende gat van 4.500 m2 dat V&D achterliet in winkelcentrum Keyserstroom. Voor Lesley Bamberger, eigenaar en topman van de Kroonnebreg Groep, zijn er duidelijke redenen waarom hij in het ene deels leegstaande winkelcentrum wel investeert en in het andere niet.Bekijk hier de beelden van de opening . Voor bioscoop-ondernemer Vos is een droom uitgekomen nu hij weer terug in Meppel is. Bekijk hier de geschiedenis van de Meppeler' bios