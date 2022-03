Kijk terug: Verkiezingsdebat gemeente Noordenveld

Is er ruimte voor woningbouw bij Peize en Roden? En mag het zonnepark bij Zuidvelde er komen? Deze twee vraagstukken stonden centraal in het RTV Drenthe-verkiezingsdebat over gemeente Noordenveld.

De grootste partij in Noordenveld is momenteel Gemeentebelangen met 9 zetels. De lokale partij vormt de een coalitie met PvdA/GroenLinks, CDA en de ChristenUnie. Zij gingen de discussie aan met de oppositie, die bestaat uit de VVD, Lijst Groen Noordenveld en D66.

Het debat over Noordenveld is de vijfde in de reeks van twaalf RTV Drenthe-verkiezingsdebatten. De debatten duren ongeveer 40 minuten, van 15.30 tot 16.10 uur. Op TV Drenthe wordt de uitzending herhaald tussen 17.00 en 17.40 uur, en later op de avond om 19.00, 21.00 en 23.00 uur.