Geschiedenisleraar: 'In al mijn klassen praat ik over de oorlog'

Social media-filmpjes over Poetin en foto's van Oekraïense vluchtelingen: op social-media is veel te lezen over de oorlog in Oekraïne. Dit roept vragen op bij jongeren van het Carmelcollege in Emmen. Geschiedenisleraar Richard Zuiderveld vindt het belangrijk om deze vragen bij de horens te vatten. In zijn lessen praat hij met de leerlingen over de oorlog.

Op school leren leerlingen over de geschiedenis, maar wat als de geschiedenis zich op dit moment afspeelt? Zuiderveld geeft les aan leerlingen van mavo, havo en atheneum en liet dit onderwerp niet aan zich voorbij gaan: "In al mijn klassen praat ik in de les over de oorlog."

Mix van zorgen en interesse

"De oorlog in Oekraïne houdt jullie vast bezig, wie wil daar iets over zeggen?" Met deze vraag start Zuiderveld zijn lessen. "Je weet dat de oorlog net als de coronapandemie een onderdeel gaat worden van de geschiedenisboeken, over vijftien jaar staat er een hoofdstuk hierover in."

Op basis van wat er speelt in de klas vult hij zijn lessen in. "In elke klas komen er leerlingen naar mij toe die de oorlog zien op tv of sociale media. Leerlingen zijn bang dat de derde wereldoorlog uitbreekt of willen er simpelwegwat over kwijt." Zuiderveld zorgt voor een passende invulling voor elk van zijn klassen. "Met de eerstejaars ga ik minder op de details in, onderwerpen zoals kernbommen en de NAVO gebruik ik dan minder. Met de derdejaars en examenklassen ga ik wél op deze onderwerpen in."

'Meneer heeft u deze meme wel gezien?'

Jongeren zijn net af van alle maatregelen en maken zich nu zorgen over de oorlog: "Het is best heftig voor de leerlingen. Er is natuurlijk een oorlog die wij beleven op tv, maar er zit voor jongeren een laag onder in de vorm van meme's (social media-filmpjes) en plaatjes over de oorlog op sociale media. Die laag zien volwassenen vaak niet." Zuiderveld stimuleert leerlingen om erover te praten "Zoek een persoon op die jij vertrouwt en praat erover, loop niet te lang met je angsten rond."

Inzamelingsactie