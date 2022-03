Noordenveld overtuigd van woningbouw Peize-Zuid: 'Dit moet gewoon doorgaan'

CDA: Duizend woningen in tien jaar

Het CDA is het meest ambitieus, en wil er duizend woningen bij in de komende tien jaar. "Elk jaar moet de temperatuur worden opgemeten en kijken waar gebouwd kan worden." Volgens christendemocraat Koos Mennen zijn de uitkomsten daarvan klip en klaar: de woningen moeten er komen. "En mensen in Peize-Zuid vinden het een mooi project.", haalt hij het project bij Peize-Zuid aan.

Waar de partijen - op LGN na - het eens zeggen te zijn over de woningbouwplannen, schiet bij GroenLinks die duizend woningen toch in het verkeerde keelgat. "Dat zijn er te veel, tenzij je bereid bent om naar andere woonvormen te kijken zoals tiny houses, kangoeroewoningen of met meer mensen in een huis te wonen", wijst hij op mogelijke alternatieven.

'Peize-Zuid wordt prachtig groene wijk'

Gemeentebelangen, de grootste partij in Noordenveld met 9 zetels, wil eerlijk zijn, zegt lijsttrekker Kirsten Ipema. "Ik hoor hier geluiden dat we wel woningen willen, maar geen groen willen opofferen. Maar alles is groen, heel Noordenveld is mooi. Er is een woningbehoefte van achthonderd tot duizend woningen tot 2030. Dan kun je niet zeggen: we gaan geen groen opofferen."

Daarnaast vindt ze het idee dat de bouw van woningen tot 'schade' aan de natuur leidt, onjuist. "Voor Peize-Zuid zijn 150 woningen ingetekend, en dat wordt een prachtig groene wijk."