Familie Oekraïense Yegor: 'Wat er ook met ons gebeurt, we houden van je'

De vader van Moroz woont met zijn vriendin nog in Cherson. "Zij willen ook niet echt weg, want mijn vader heeft daar zijn hele leven gewoond", vertelt hij. "Hij zegt ook: 'mocht ik hier neergeschoten worden, so be it'." Volgens Moroz is zijn vader niet heel gezond meer en wat zwakjes. "Gelukkig woont hij wel net buiten de stad, daar is het iets rustiger. Momenteel is hij net uit een schuilkelder."

'Slechte droom'

De vriendin van Moroz, Violetta Demchenko, woonde in Odessa toen de inval begon. "Voordat de Russen kwamen, was alles stil. Wel hadden we in februari al wat aanwijzingen gekregen dat het niet goed zou gaan", vertelt ze veilig aan de keukentafel in Bovensmilde.

"We hadden het gevoel dat er iets slechts ging gebeuren", vertelt ze over het onheil dat in de lucht hing. "Maar ik had niet verwacht dat het zo slecht zou zijn." En toen kwam de inval. "Ik werd om vier uur in de ochtend wakker van een raketinslag. Ik kon het niet geloven, het leek een slechte droom", blikt ze terug. "Het was op zo'n vijftig kilometer van Odessa, je hoorde de ramen trillen. Alsof er een vliegtuig neerstortte."

Vluchten

Vlak na de inval heeft Moroz al contact met zijn vriendin. Wat te doen is de grote vraag. "We hebben lang gepraat. Ik zei tegen haar dat ik haar zou steunen in alles wat ze beslist. Zij heeft daar haar hele leven, dus wie ben ik om te zeggen dat ze naar Nederland moet komen en alles wat ze daar heeft moet achterlaten?", vertelt Moroz.

Demchenko besluit toch alles achter zich te laten en haar stad te ontvluchten. Eerst gaat ze naar haar moeder. Een reis van normaal zo'n drie uur die nu door alle chaos zo'n veertien uur in beslag neemt. "Ze stond de hele tijd in de file, ze zag tanks die voorbijreden en militairen", aldus Moroz over de reis van zijn vriendin.

Samen met haar moeder pakt Demchenko de boot, op weg naar Roemenië. "We zagen veel mensen de grens oversteken. Een vrouw stond daar met een klein kind in haar arm. Haar kind had geen schoenen aan, daar hadden ze geen tijd voor om dat te pakken. Dat is echt verschrikkelijk", blikt ze terug.

Vader blijft achter

Voordat ze samen met haar moeder vlucht voor het geweld, neemt ze afscheid van haar vader: "We hebben elkaar gedag gezegd, alsof het voor de laatste keer was." Mannen mogen volgens haar de grens niet over en als ze onder de zestig zijn moeten ze vechten tegen de Russen. "Ik weet dat mijn vader nu veilig is, we hebben contact met hem. Mijn broer van 38 zit nu in Lviv, dat lijkt ook nog veilig."

Eenmaal in Roemenië aangekomen worden ze goed opgevangen. Kinderen en moeders eerst, daarna de rest van de vluchtelingen. "We vonden iemand die ons naar Boekarest bracht, daar nam een familie ons tijdelijk op. Zij waren zo lief, we zijn ze echt eeuwig dankbaar", vertelt Demchenko. Na drie dagen bij het gezin vliegt ze uiteindelijk naar Amsterdam, richting de armen van haar vriend Yegor.

Overhoop

In een paar dagen staat het leven van het Oekraïense stel compleet op z'n kop. "Ik werk voor een Amerikaans bedrijf. Het enige wat ik mee heb kunnen nemen is mijn laptop, dus ik kan hier gelukkig nog werken', vertelt Demchenko. "Voor mijn moeder is het wel heel pittig. Ze kent de taal niet, spreekt geen Engels. Dus het is voor haar moeilijk om hier te starten."

"Ik ga proberen iets voor ze te regelen", antwoordt Yegor op de vraag hoe het nu verder gaat met zijn vriendin en schoonmoeder in huis. "Ik heb vluchtelingenwerk gebeld. En ook de gemeente. Ik hoop dat ze snel wennen aan de situatie, want ze moeten ook door."

'Help ons'

Yegor wil benadrukken dat niemand moet vergeten hoe ernstig de situatie op dit moment in Oekraïne is. Volgens hem worden de komende dagen enorm spannend. Ook vindt hij dat Europa zich nog veel meer moet inzetten in de strijd tegen Rusland. "Mijn oproep is: verspreid alsjeblieft het woord, demonstreer. Alleen samen kunnen we dit stoppen. Rusland handelt vanuit geweld, zij begrijpen maar een ding en dat is geweld. Diplomatie kennen ze niet."