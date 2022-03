Partijen overtuigd van zonnepark Zuidvelde: We moeten zélf gaan opwekken'

Verwijzing naar Oekraïne

GroenLinks is overtuigd dat het zonnepark wél wat gaat opleveren. "En vergeet niet: we hebben nu oorlog in Oekraïne. Er zijn nu weer plannen om kolencentrales open te gooien en gas uit Groningen te halen, omdat we dus niet in onze energiebehoefte kunnen voorzien." Het zonnepark moet er wat lijsttrekeker Bertus-Jan Epema betreft dus komen. "Het is een uniek park, vijftig procent eigendom van de inwoners, en 'lokaal' krijgt dus ook vijftig procent van de opbrengsten. En dit is nodig om straks energie-onafhankelijk te worden." D66 sluit zich daarbij aan. "We moeten zoveel mogelijk en zo snel mogelijk zélf gaan opwekken."

Bovendien zijn alleen zonnepanelen op daken - wat de VVD voorstelt - niet genoeg, zegt lijsttrekker Kirsten Ipema van Gemeentebelangen. "Dan kom je er niet. Er moet een hoop gebeuren. Als we alle daken volleggen, dan hebben we straks dezelfde discussie en zijn we nog nergens", wijst ze op de noodzaak van het park.

En een groter park is beter dan tien kleinere, vindt de PvdA bij monde van Tiemen Ensink. "Het is daarbij wel belangrijk dat een deel van de opbrengst terugvloeit naar 'lokaal'. En de direct omwonenden moeten een hoop voordelen hebben, via een lagere energierekening."

'Communicatie abominabel slecht'

Ondanks de intentie om inwoners in de buurt te laten profiteren, was de communicatie naar de mensen toe ver ondermaats, vindt Tineke Nieboer van Lijst Groen Noordenveld (LGN). "Er wordt alleen gekeken naar duurzaamheid, maar het participatieproces was 'abominabel slecht'. Mensen zijn overvallen door het plan."

Maar met dat verwijt zijn veel lijstaanvoerders het niet eens. Epema van GroenLinks wijst Nieboer erop dat er geen enkel zonnepark in Nederland bestaat dat voor vijftig procent in handen is van de omgeving. Gemeentebelangen zegt ook dat er perspectief is voor degenen die zich zorgen maken. "Het zonnepark komt er met respect voor de natuur. En als je met een plan voor zo'n park presenteert; natuurlijk voelen mensen zich dan overvallen. Maar dat is het startpunt van een gesprek."

In lijn met LNG is ook het CDA van mening dat er best valt te leren, want ook in ogen van Koos Mennen is het met de participatie fout gegaan. Overigens zien de christendemocraten in Noordenveld graag een kleiner zonnepark dan nu is beoogd, het liefst van zo'n twintig hectare. "De oplossing ligt niet alleen bij zonnepanelen, je moet het breder zien", zegt Mennen.