25 vrijwilligers worden vandaag in het zonnetje gezet met een lunch. Ze krijgen een bedankje van de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) voor de hulp aan mensen met schulden. Steeds vaker werkt de GKB samen met vrijwilligers, denk aan vrijwilligers van Humanitas of de Voedselbank. De vrijwilligers helpen mensen met schulden bij de administratie of verwijzen mensen door naar de GKB.