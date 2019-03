Snoeiwerk of vernieling? Deze vraag kreeg boswachter Jans de Vries continu. In het Bargerveen staan berken die op een hoogte van 50 cm zijn ingezaagd en zijn omgeduwd. Dit ziet er bijzonder uit en voorbijgangers en recreanten hebben hier veel vragen over. Boswachter Jans de Vries geeft antwoord.