VRD moet zorgen voor opvang 2000 Oekraïense vluchtelingen: 'We kijken naar alle vormen'

Het kabinet wil dat elk van de 25 veiligheidsregio's 2000 opvangplekken regelt voor Oekraïense vluchtelingen. De helft daarvan moet op korte termijn beschikbaar zijn. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid na overleg met het Veiligheidsberaad.

Voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe en burgemeester van Assen, Marco Out, vindt het een begrijpelijk besluit. "Het vraagstuk is ontzettend complex en ingewikkeld. Maar het is zeer waarschijnlijk dat een grote groep Oekraïners deze kant op komt. Dat moet geregeld worden. Deze stap is heel logisch."

Hoe de voorzitter op korte termijn de eerste duizend opvangplekken regelt, is nog onduidelijk. "De Drentse burgemeesters moeten de koppen bij elkaar steken. Wat daarbij van belang is, is dat er snel meer duidelijkheid komt wat er precies van ons verwacht wordt. Ik hoop die informatie maandag te krijgen."

Alle vormen van opvang een optie

Voor een deel zijn er opvanglocaties in beeld. Die plekken waren al in kaart gebracht toen Nederland eind vorig jaar geconfronteerd werd met een toestroom van Afghaanse vluchtelingen. Toch was die situatie anders dan nu. "Er was een duidelijke ondergrens aan de hoeveelheid mensen die we op een bepaalde locatie kon onderbrengen. Toen ging het om honderden op een locatie. Nu is het onontkoombaar dat we met alle inwoners van Drenthe moeten kijken naar andere vormen van opvang. Dan is kleinschaliger ook een optie bijvoorbeeld."

Enkele inwoners van Drenthe vangen in hun eigen huis al vluchtelingen uit Oekraïne op, of willen dat graag doen. "Dat is heel mooi", zegt Out. Maar hij benadrukt dat je daar wel goed over na moet denken. "Deze opvang gaat niet om een of twee weken, deze oorlog gaat langer duren. Dan moet je je afvragen of je het ook voor langere tijd kan volhouden."

Vraagstuk

De Veiligheidsregio Drenthe bekijkt de komende tijd alle mogelijke vormen van opvang. "Dat is een enorme puzzel. Het bieden van een bed is een ding, maar hoe regelen we de rest? Denk aan medische verzorging en scholing voor de kinderen."

In de gemeente Meppel is het oude ziekenhuis in beeld als mogelijke opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne, en ook de gemeente Midden-Drenthe is een onderzoek gestart naar mogelijke opvanglocaties.