Radio Westerbork #5: De deportatie van de Roma en Sinti

In deze podcast van Radio Westerbork staan de Sinti en Roma tijdens de Tweede Wereldoorlog centraal. Van overal uit Nederland werden ze in het jaar 1944 vanuit Westerbork naar Auschwitz gedeporteerd. We praten erover met de dochters van twee overlevenden: Bluma Meinhardt en Anjes Driessen. Daarnaast plaatst Bas Kortholt, historicus van Herinneringscentrum Kamp Westerbork, dit in de geschiedenis. Tot slot hebben we een column van Jose Martin over problemen die je tegenkomt bij bronnenonderzoek.

Bluma Meinhardt - dochter van een overlever van de zigeunervervolgingAnjes Driessen - dochter van een overlever van de zigeunervervolgingBas Kortholt - historicus van Herinneringscentrum Kamp WesterborkJose Martin - columnistSophie Timmer