Kandidaat-Statenlid CDA plaatst illegaal verkiezingsborden

Een deel van de verkiezingsborden in Borger-Odoorn met daarop de foto van kandidaat-Statenlid Ceciel Mentink (CDA) is illegaal geplaatst. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente. Borger-Odoorn eist dat de borden voor het weekend worden verwijderd.

De borden doken de afgelopen dagen onder andere op aan lantaarnpalen langs de Drentse Mondenweg. Ze blijken geplaatst door Ceciel Mentink uit Gieterveen, de nummer drie op de kandidatenlijst van het CDA. CDA’ers voeren in hun eigen regio persoonlijk campagne. Maar Mentink blijkt iets te voortvarend aan de slag te zijn gegaan.Medewerkers van de buitendienst van Borger-Odoorn stelden vast dat tenminste drie geplaatste borden niet binnen de regels vallen en dus illegaal zijn. “Binnen de bebouwde kom zijn er wel mogelijkheden voor legale borden, maar in dit geval zijn er borden aangetroffen die niet mogen”, zegt woordvoerder Peter Beukers van de gemeente.Ceciel Mentink schrikt van dat nieuws. Ze meende ter goeder trouw te handelen. “Ik heb de CDA-collega’s in de afdeling gevraagd wat wel en niet mocht en dacht dat dit geen probleem zou zijn. In de gemeente Aa en Hunze mag het wel. Maar als dit illegaal is, dan haal ik ze uiteraard weg.”Woensdagavond was inderdaad een aantal borden al weer verwijderd. De gemeente maakt er verder geen halszaak van. Mentink hoeft volgens de woordvoerder niet bang te zijn voor een boete.