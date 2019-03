Ex-projectleider Catch Emmen over terugbetalen loon: Dit is een persoonlijke afrekening

Afgelopen najaar maakte het gemeentebestuur van Emmen bekend een subsidie van 37.500 euro terug te willen die in 2017 en 2018 was uitgekeerd. Voormalig projectleider Kadir Arslan was in hun ogen niet eerlijk was geweest over zijn loon. De subsidies die werden verleend in 2015 en 2016 zijn volgens de gemeente wel naar behoren besteed.Catch vroeg begin 2017 subsidie aan om projectleider Arslan loon te kunnen betalen, omdat hij zonder werk zat. Die subsidie is verleend door de gemeente Emmen, met de wetenschap dat er geen ander inkomen was. Vorig jaar september bleek dat Arslan ook nog inkomsten van zijn vorige werkgever Defensie ontving.Arslan zelf deed tot nu toe geen mededeling over hoe de vork in steel stak en wilde dit pas doen tijdens de hoorzitting van de bezwarencommissie vanavond. "Het is zo dat ik ziek werd toen ik in dienst was bij Defensie", verklaart hij. "In april 2017 heb ik ontslag gekregen. Achteraf blijkt dat zij de Wet verbetering poortwachter niet goed toegepast hebben."De Wet verbetering poortwachter verlangt er naar een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Zo had Defensie Arslan een re-integratietraject moeten aanbieden, in plaats van ontslag. Om te voorkomen dat Defensie een hoge boete kreeg voor het verzuimen van die wet, is Arslan met terugwerkende kracht op de loonlijst gezet. "Ik kreeg daarom een uitkering voor langdurig ziek zijn."Volgens Arslan was deze uitkering 1100 euro bruto per maand en wist de gemeente Emmen hiervan. Arslan refereert aan een gesprek met een ambtenaar van de gemeente Emmen in het wijkcentrum Angelslo. Volgens Arslan is daarin gezegd dat er inkomsten vanuit Defensie waren, maar hoefde hij daar volgens de desbetreffende ambtenaar 'niks mee te doen'.De desbetreffende ambtenaar ontkent dat gesprek in het schriftelijke verweer van de gemeente bij de bezwarencommissie.Daarnaast stelt de jurist van de gemeente dat het college vindt dat er een 'actieve meldingsplicht' hoort bij de voorwaarden waaronder de subsidie is verstrekt. In die voorwaarden staat dat Arslan geen inkomsten had. "De gemeente is niet over één nacht ijs gegaan met dit besluit", zegt hij. "Er zijn meerdere gesprekken geweest."Toch blijkt dat niet van elk gesprek een verslag is gemaakt. Op dit moment heeft de gemeente Emmen geen subsidierelatie meer met de stichting Catch.De bezwarencommissie komt binnen zes weken met een advies. Het college van burgemeester en wethouders buigt zich daar vervolgens over en kan ervoor kiezen het advies naast zich neer te leggen.