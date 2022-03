Van rotte kies naar Bruin Goud: woonwinkelcomplex bij ovonde Klazienaveen

Bovenop het dak komt verder een daktuin, die gaat dienen als gezamenlijke buitenruimte voor de bewoners. Het deel aan de zijde van de Dordsedijk worden voorzien van vitrines, waar de Historische Vereniging Zuidoost-Drenthe exposities kan houden. Geen dode muur, maar juist een beetje leven in de brouwerij, aldus Ten Hoor. Voor de 'expositieruimte' wordt nog een wandelpad aangelegd.

Ondergronds parkeren

Rondom het complex komen nog eens bijna 120 parkeerplaatsen voor bezoekers van de Aldi en bewoners. Er is nagedacht over ondergronds parkeren, laat wethouder René van der Weide weten. De gestegen bouwkosten maken dit te duur, dus is er gekozen voor parkeren op straat.

"Bijna twintig jaar geleden kwam deze rotte kies al eens ter sprake in de gemeenteraad", herinnert hij zich. Vasthouden aan een ondergrondse oplossing zou voor meer vertraging kunnen zorgen. "En dat ligt het het hier weer voor jaren stil."

Oostzijde

Vastgoedmanager Justin Tans van de Aldi is ook in zijn nopjes met de nieuwe plek. De Aldi bevindt zich momenteel aan de oostzijde van het dorp. Daar vlakbij zijn ook de Jumbo, de Boni, de Plus en de Lidl. "Aan deze kant van het dorp is geen supermarkt. Voor omwonenden zou een supermarkt in hun buurt een welkome aanvulling zijn."

Het is nog te vroeg om te zeggen wat er met de oude locatie van de Aldi gaat gebeuren. Wethouder Van der Weide sorteert al enigszins voor op sloop en woningbouw. "Maar dat is deel twee van deze puzzel."