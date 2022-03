Nieuwe MFC De Boerhoorn in Rolde in gebruik genomen

Het nieuwe multifunctionele centrum De Boerhoorn in Rolde is vanmiddag officieel geopend. De bouw van het het MFC kende een lange aanloop, maar nu het centrum geopend is, zal niemand daar meer om malen.

De afscheidnemend Gemeentebelangen-wethouder zal blij zijn dat hij de opening nog kon verrichten vlak voor de verkiezingen, waarna hij niet terugkeert als wethouder. Het centrum was een hoofdpijndossier dat meerdere keren als een boemerang terug op het bureau in het gemeentehuis plofte.

In augustus 2020 ging de sloopkogel door de oude Boerhoorn. Kort daarna startte de bouw, ondertussen zaten de gebruikers in een tijdelijk onderkomen. Ruim een jaar later konden de eerste gebruikers hun intrek nemen, zoals in de bibliotheek. Sindsdien zijn ook andere gebruikers verhuisd naar het nieuwe onderkomen.