Arias en Scherpen opnieuw opgenomen in voorselectie nationale selecties

Arias zat al meerdere keren bij de definitieve selectie van de nationale ploeg van Curaçao, maar wacht nog altijd op zijn eerste speelminuten.Curaçao gaat aan kop in de CONCACAF Nations League, met negen punten uit drie wedstrijden. De ploeg scoorde in die drie wedstrijden 21 keer en kreeg geen enkele tegentreffer. In de nacht van 23 op 24 maart speelt Curaçao om middernacht (Nederlandse tijd) uit tegen Antigua & Barbuda, een van de Caraïbische eilanden.Scherpen was kanshebber om voor Jong Oranje geselecteerd te worden, maar zit toch bij de voorselectie van Oranje Onder 19. Die ploeg speelt in het kader van de Elite Round van de UEFA EK-kwalificatie, terwijl Jong Oranje twee oefenduels afwerkt. Voor Oranje Onder 19 staan er drie duels op het programma. Woensdag 20 maart speelt het team in Hardenberg tegen Wales. Zaterdag 23 maart volgt in Assen een wedstrijd tegen Slovenië en op dinsdag 26 maart is er in Hardenberg een wedstrijd tegen Spanje.