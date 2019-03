Scorende Miedema met Oranjedames elfde op Algarve Cup

De equipe van bondscoach Sarina Wiegman won in de laatste wedstrijd van het toernooi na strafschoppen van China. Eerder verloor de ploeg van Spanje en Polen.Vlak voor rust kwam Nederland op voorsprong. Viviane Miedema scoorde, na mooi voorbereidend werk van Lineth Beerensteyn. Het was Oranjes eerste doelpunt op het toernooi in Portugal. Vijf minuten na de hervatting maakte Yao Wei de 1-1.Even later kwam Nederland erg goed weg na een gigantische misser van Xiao Yuyi. Na een flinke fout van keepster Sari van Veenendaal kon de Chinese invalster de bal van een meter of zeven in het lege doel schieten, maar mikte tot verbijstering van alles en iedereen naast de goal.In de reguliere speeltijd wisten beide ploegen niet meer te scoren en dus werd de wedstrijd met strafschoppen beslist. Nederland nam de penalty's beter dan China (2-4) en sloot het toernooi dus af met een overwinning.Nederland deed mee aan de Algarve Cup als voorbereiding op het WK in Frankrijk, dat aankomende zomer plaatsvindt. Daar spelen de Oranje Leeuwinnen in de poulefase tegen Nieuw-Zeeland, Kameroen en Canada.