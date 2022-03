'Ik hoop dat dit serviceloket preventief werkt'

Voorkomen dat mensen die schade van het kastje naar de muur worden gestuurd. Dat is als uitgangspunt benoemd tijdens de lancering van het Servicepunt Bodemdaling in het gemeentehuis van Emmen. Vanaf vandaag kunnen inwoners van de gemeente die schade ondervinden aan hun woning door bodemdaling daar terecht voor steun en antwoorden.

De komst van het servicepunt is het gevolg van de vele meldingen die de gemeente in de afgelopen jaren ontving. Inmiddels meer dan 100, waarvan de helft uit de buurt van Nieuw-Amsterdam en Erica.

Stress

Een van de inwoners die te maken heeft gehad met bodemdaling is Aldo Krabbenbos. "Al in de jaren negentig kregen we de indruk dat er iets niet goed was met ons huis", herinnert hij zich. "Voor ons was het de normaalste zaak van de wereld om eens in de zoveel tijd je stoep en je tuin op te halen."

Vijf jaar geleden nam de daling van de bodem enorme proporties aan. "We schoten echt in de stress. De schade was aanzienlijk. De vloeren scheef en scheuren in de muren."

Aanvankelijk wist Krabbenbos niet tot wie hij zich moest richten. Aannemers en andere partijen wisten niet altijd wat ze er mee aan moesten. "Ik heb daar mijn eigen weg in moeten vinden." De oplossing werd gevonden in een ringbalk fundering, met palen die zeven meter de grond in gaan. "Ons huis dreigde het loodje te leggen, maar staat nu weer stevig."

Niet één oorzaak

Het servicepunt beschouwt hij als een goede, noodzakelijke stap. "Als huiseigenaar ben je in deze gevallen op jezelf aangewezen." Krabbenbos spreekt wel eens met buren die tegen dezelfde problemen aanlopen. "Ze denken dat er een partij is die je aansprakelijk kunt houden. Of om een schadevergoeding kunt vragen.

Probleem is dat er niet één oorzaak is. Het is een mogelijk samenspel van bodemdaling, verbouwingen en gebrekkige bouwconstructies, zwaar verkeer en onttrekking van het grondwater. De onderzoeken lopen nog volop. "Maar het is in ieder geval fijn dat er nu een loket is die je bij kan staan."

Constructeur

Het loket is een gezamenlijk initiatief van de provincie Drenthe, waterschappen Vechtstromen en Hunze en Aa's en de gemeente Emmen.

Volgens wethouder Rene van der Weide is het servicepunt niet het antwoord, maar in ieder geval een hulpmiddel die inwoners een reikende hand biedt. Het biedt mensen een plek voor hun vragen of een doorverwijzing naar bijvoorbeeld een constructeur of een bodemadviseur. "Ik hoop ook dat dit loket preventief werkt. Als mensen een huis willen bouwen, dan weten ze bijvoorbeeld met welke risico's ze te maken krijgen. "