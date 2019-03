Burgemeester sloot drugspand in Emmer-Compascuum terecht

De burgemeester liet in maart 2017 de woning voor drie maanden sluiten, vanwege de vondst van vijf wietplanten. Er werd ruim 1.600 gram natte hennep aangetroffen, evenals materialen voor een hennepkwekerij.De vrouw spande een rechtszaak aan, omdat ze vond dat de sluiting van haar woning onterecht was. Volgens haar zou er te weinig hennep zijn aangetroffen voor de handel.Daarnaast zou verandering van een vertrouwde omgeving voor stress en ongemak zorgen voor haar minderjarige autistische zoon. Daarom zou alleen een waarschuwing goed genoeg zijn geweest.Tijdens een vorige zitting op 22 maart 2018 stelde de rechtbank de vrouw in het gelijk. In hoger beroep besloot de Raad van State dat er wel sprake was van hennep voor de handel.