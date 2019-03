FC Emmen slaat opnieuw toe en contracteert El Azzouzi

El Azzouzi tekent een contract tot de zomer, met een optie voor nog een jaar.De 22-jarige spits stond bij Ajax onder contract, maar eind december 2018 werd zijn contract ontbonden. De Amsterdammers leenden El Azzouzi vanaf 2016 uit aan FC Twente, Sparta en Excelsior. In totaal speelde de spits 51 wedstrijden in de Eredivisie, waarin hij elf keer scoorde. Ook maakte hij ook vier doelpunten in de beker en zes goals in elf wedstrijden in de eerste divisie.El Azzouzi hield sinds eind december zijn conditie bij FC Twente op peil en is fit. "De teamspirit bij FC Emmen sprak mij enorm aan. Ik wil de club en de supporters graag helpen om in de eredivisie te blijven", laat de spits op de website van FC Emmen weten.Directeur Ben Haverkort is in zijn nopjes met de overgang. "Zakaria heeft een goed schot en een neusje voor de goal. Hij werkt hard, staat vaak op de juiste plek én kan goed afmaken. Dat kunnen we goed gebruiken om handhaving in de Eredivisie veilig te stellen."