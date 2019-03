'Dit soort stoffen hoort gewoon niet in de natuur'

Burgers vinden 57 bestrijdingsmiddelen in bodem Westerveld

Natuurmonumenten, eigenaar van deze gebieden, vindt de uitkomst schokkend.Over het effect van de bestrijdingsmiddelen is nog niet veel duidelijk. Alje Zandt van Natuurmonumenten: "Voor een groot deel weten we nog niet wat het effect is, maar dit soort stoffen hoort er gewoon niet thuis. Dat die stoffen onze natuurgebieden in waaien, is absurd."De hectares aan bollenteelt in Drenthe zijn de afgelopen jaren gegroeid. Dat is volgens Zandt niet direct een probleem. "Een boer heeft de vrijheid om zijn eigen gewassen te kiezen, maar elke teelt zou zo moeten zijn dat het nagenoeg geen effect heeft op de natuur. Ook minister Schouten wil dat in 2030 het gebruik van bestrijdingsmiddelen tot een minimum beperkt is."Er is vanuit de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) kritiek op de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd. "Dat gaat voorbij aan de ernst van de uitkomst. Bestrijdingsmiddelen horen überhaupt niet thuis in de natuur", aldus Zandt.De groep bewoners van Meten=Weten pleit onder andere voor een spuitvrije zone. Het gaat om honderd meter tussen de bollenvelden en bijvoorbeeld woningen, scholen en drink- en grondwaterbeschermingsgebieden. Natuurmonumenten vindt dat ook natuurgebieden spuitvrije zones moeten krijgen.