Vrijwilliger van de maand: de vrijwilligersgroep Taarlo

De Drentse natuur kan niet zonder vrijwilligers. Daarom zetten we elke maand een vrijwilliger of een vrijwilligersgroep in het zonnetje. Dit keer nemen we een kijkje bij de vrijwilligersgroep uit Taarlo.

Taarlo is een esdorp aan de rand van het Nationaal Park Drentsche Aa. In de buurt van het dorp liggen drie veentjes. De vrijwilligersgroep voert vooral bij een van de vennen groot onderhoud uit. Elke eerste zaterdag van de maand zijn ze aan het werk."We proberen het gebied dat oorspronkelijk hoogveen was, zoveel mogelijk vrij te houden van zaailingen van bomen, vooral van berken", aldus een van de vrijwilligers Veronique Pahlplatz. Ze zagen, knippen en voeren het hout af naar een stapel in het bos of naar de weg waar de gemeente het meeneemt.Je hoeft niet handig te zijn met een zaag om mee te helpen. Riki de Vlieg bekent dat zij niet kan zagen. "Maar mijn collega Marry kan het heel goed, dus ik ben haar maatje en sleep de takken weg." Marry Jansens zaagt wel maar de dikke takken laat ze aan een collega met een grotere zaag over.Om het hoogveen in stand te houden is het belangrijk om de jonge bomen regelmatig weg te halen. "Door de berken verdampt veel water. Hierdoor wordt water aan het gebied onttrokken terwijl het juist nat moet zijn. Dus eigenlijk moeten alle zaken die ervoor zorgen dat het water verdwijnt, zelf verdwijnen", aldus vrijwilliger Hans van Rijn.