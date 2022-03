OM: taakstraf en rijontzegging voor ongeval door oud-Emmenaar

Een 23-jarige oud-Emmenaar, die op 13 augustus 2019 op de Winschoterweg bij het Groningse Waterhuizen een ongeluk veroorzaakte, moet wat betreft het Openbaar Ministerie (OM) een taakstraf van 60 uur uitvoeren.

Ook eiste de officier van justitie voor hem een voorwaardelijke rijdontzegging van drie maanden.

Al toeterend

De man, die nu in Groningen woont, kwam rond half zeven in de avond bij Waterhuizen op de linker weghelft terecht. Hij reed tegen een tegemoetkomende vrachtwagen aan. De vrachtwagen, volgeladen met mest, belandde na de aanrijding op de kant in de berm. De chauffeur had de jonge bestuurder kort voor de aanrijding al toeterend gewaarschuwd.

De bestuurder van de vrachtwagen hield letsel aan de aanrijding over, waaronder aangezichtsfracturen, een sleutelbeenbreuk en een gebroken been. Na het ongeluk kon hij vijf weken zijn werk niet uitvoeren.

Te snel

De oud-Emmenaar zei op zitting dat hij de vrachtwagen niet had gezien. Hij wilde een flesje water in de auto oppakken en had even niet goed opgelet, zei hij. Nader onderzoek wees uit dat de verdachte ook te hard had gereden. Hij reed op die weg 86 kilometer per uur, waar 60 kilometer is toegestaan.

"Het was misschien niet de snelheid waardoor het ongeluk plaatsvond, maar wel de onoplettendheid", zei de officier. Zij stelt dat de man tijdens het rijden mogelijk langer 'niet bij de les' is geweest.