Emmen wil ondanks financiële tegenvallers miljoenen investeren in Rensenpark

De timing van het voorstel lijkt opmerkelijk, want de gemeente Emmen staat er momenteel financieel niet zo goed voor. Een aantal voor dit jaar voorgenomen investeringen is opgeschort.En ook is nog niet duidelijk in hoeverre Emmen verder opdraait voor tekorten bij Wildlands. Toch vindt het college het belangrijk om nu een keuze te maken voor de toekomstige inrichting van het Rensenpark, eventueel in fases.Eén van de opvallende ideeën in het plan is het omvormen van het voormalige olifantenverblijf tot een urban sporteiland. Jong en oud moeten daar sporten als freerunning, bootcamp, callisthenics en pumptrack kunnen beoefenen. Maar ook liefhebbers van yoga, basketbal, breakdance kunnen straks hun kunsten vertonen op deze locatie.Ook stelt het college dat er een pronktuin kan komen. "Het toekomstige, groene pareltje van Emmen", zo staat in het schetsboek. Bezoekers moeten zich door de vele bloeiende planten en siergrassen in een Aziatische tuin wanen. Tegelijk moet er ook veel ruimte komen om te spelen en moet de horeca met name in het hart van het Rensenpark een prominentere rol krijgen.Om het hele gebied de gewenste upgrade te geven is volgens het gemeentebestuur 15 miljoen euro nodig. In eerste instantie is het de bedoeling om in twee fases 5 miljoen uit te trekken. Daarmee kan de nieuwe Savanne en het voormalige olifanteneiland worden aangepakt en kan er meer groen komen. In een later stadium zou dan de verlichting kunnen worden verbeterd en kunnen er nieuwe entrees gemaakt worden. De gemeenteraad moet zich nog over de plannen uitspreken.