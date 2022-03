Kunst- en cultuursector laat dit weekend hart spreken voor Oekraïne

De dromerige klanken van Katie Koss, een fijn zonnetje op het gezicht. Als je vanmiddag buiten bij het het mini-concert van de zangeres bij DNK in Assen stond zou je bijna even alle oorlog-ellende vergeten. Toch was het gratis optreden juist bedoeld om aandacht te vragen voor de situatie in Oekraïne.

DNK in Assen deed net als veel andere kunst- en cultuurinstellingen mee aan de actie 'Heart for Ukraine'. Daarmee zamelen ze het hele weekend geld in voor Giro 555.

'Niet fijn en spannend'

Zangeres Katie Koss weet hoe naar de situatie in Oekraïne is, haar familie woont in het land. "We hebben een deel van de familie die aan het vluchten is met kleine kindjes, dus daar hebben we Whatsapp-contact mee om te kijken wanneer we ze kunnen opvangen", vertelt ze na haar optreden.

"Het andere deel van de familie zit nog steeds daar, dat contact lag er even uit omdat er geen elektriciteit was in hun huis, dat was niet fijn en spannend. Maar we doen het als familie uiteindelijk zo goed als we kunnen."

De kracht van cultuur

De zangeres is blij dat ze op deze manier haar steentje kan bijdragen om aandacht te vragen voor de situatie in het land. "Op deze manier kan ik het woord verspreiden. Het is ook supermooi om te zien dat heel Nederland solidair is en dit zo met z'n allen oppakt. Dat is goed voor mij en mijn familie om te zien."

Over de situatie praten doet ze veel, al geeft ze wel aan dat ze er nu al zoveel over gepraat heeft dat ze soms geen woorden meer over heeft om de situatie te omschrijven. Ook vindt ze het fijn om met haar stem en gitaar zich te kunnen uiten. "Ik had afgelopen week een breakdown en toen belde ik mijn moeder en zei: 'ik weet het even niet meer.'