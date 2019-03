Stelling: Ik moet het loonstrookje van een collega kunnen inzien

Ondanks dat het is verboden om mannen en vrouwen in een gelijkwaardige functie ongelijk uit te betalen, gebeurt dit nog steeds. Daarom dienen oppositiepartijen PvdA, GroenLinks, SP en 50Plus vandaag een wetsvoorstel in. Hierin staat onder andere dat collega´s in een gelijkwaardige functie elkaars salarisstrook mogen inzien.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek blijkt dat dat vrouwen in dienst van de overheid in 2016 acht procent minder verdienden dan mannen. In het bedrijfsleven was dat negentien procent. Volgens berekeningen van Loonwijzer en Woman-Inc zou een man in zijn leven 300.000 euro meer verdienen dan een vrouw.Als een vrouw momenteel vermoedt minder te verdienen dan mannelijke collega’s, is het aan haar dit te bewijzen. Na controle van het daadwerkelijke salarisverschil, kan ze terecht bij het College voor de Rechten van de Mens.