Drentse oud-gedeputeerden kregen twee ton wachtgeld

Wachtgeld is de informele naam voor de uitkering die oud-bestuurders krijgen als ze vertrekken uit hun functie. Het maakt hierbij niet uit of iemand ontslagen wordt of vrijwillig vertrekt. Deze toelage wordt uitgekeerd in 'afwachting' van een nieuwe baan of het pensioen. Deze regeling is in het leven geroepen om politici meer zekerheid te geven. Zij kunnen namelijk 'weggestemd' worden uit hun functie, wat hen een groter risico geeft op werkloosheid. (Bron: EenVandaag)

Het gaat om de periode 2014 tot en met 2018, waarin het wachtgeld is uitbetaald. Haarsma ontving van dit kwartet het meeste: ruim een ton. PvdA'er Van der Tuuk kreeg een kleine 70.000 euro, als aanvulling. Hij vertrok in 2016 plotseling als gedeputeerde, na problemen binnen het college, en werd enkele maanden later waarnemend burgemeester van de gemeente Grootegast,.Henk Baas van de ChristenUnie, die tot 2011 vier jaar gedeputeerde was, ontving in deze periode zo'n 38.000 euro. Bij Rein Munniksma staat het bedrag op een kleine 9.000 euro. Hij was tot 2015 gedeputeerde en kreeg in dat jaar nog vijf maanden wachtgeld. Hij toen inmiddels waarnemend burgemeester van Menterwolde. Munniksma was vanaf 2007 gedeputeerde geweest voor de PvdA in Drenthe. EenVandaag deed onderzoek naar het wachtgeld dat voormalig gedeputeerden in alle provincies kregen. Daaruit bleek dat Drenthe het minste wachtgeld betaalde in vergelijking tot de rest van Nederland.De provincie Flevoland moest het meeste geld betalen aan afzwaaiende gedeputeerden: anderhalf miljoen werd er verdeeld over zeven mensen. Ook in Limburg waren ze meer dan een miljoen euro kwijt, maar dat ging naar dertien ex-gedeputeerden.In totaal betaalden de provincies tussen 2014 en 2018 bijna acht miljoen euro aan wachtgeld.