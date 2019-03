Vijftig recreatiewoningen en hotel langs N34

"Een doorn in het oog" en "Een rotte kies", zo beschrijven politici de locatie. Het voormalige motel Gasselterveld werd nog even gebruikt als asielzoekerscentrum, maar is sinds 2007 vooral de plek voor feesten, paintball en het trainen van politiehonden. "We waren al een tijd naarstig op zoek naar ondernemers die dit gebied wilden ontwikkelen", zegt wethouder Henk Heijerman. "Maar dat bleek nog behoorlijk lastig. Ik ben dan ook heel blij dat er nu wat gaat gebeuren."Mellies Invest Vastgoed Ontwikkeling B.V. kocht de tien hectare grond. Zij zijn van plan om ruim vijftig recreatiewoningen te bouwen, naast een hotel met een restaurant. 'De Groene Briljant' moet het heten. "Er komen waterpartijen in het bos, 't Nije Hemelriek is vlakbij en we liggen tegen de staatsbossen. Dat is voor toeristen erg interessant", aldus architect Jan-Willem de Reus.Hoewel de omgevingsvergunning nog moet worden aangevraagd, zijn de ondernemers van plan om in 2020 te beginnen met de aanleg van het vakantiepark.