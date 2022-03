Viering 75 jaar Vrijheid weer afgelast: 'Onverenigbaar met oorlog Oekraïne'

De viering van 75 jaar Vrijheid in Westerbork gaat volgende maand niet door. De stichting Westerbork: Dorp van Vrijheid, dat het evenement vanwege de coronapandemie al drie keer eerder uitstelde, vindt het niet gepast om de vrijheid te vieren nu in Oekraïne oorlog een oorlog woedt.

De festiviteiten werden in april 2020 een jaar verplaatst en ook in april vorig jaar werden ze vanwege corona opnieuw uitgesteld. De verwachting van de organisatie was destijds dat het in september vorig jaar wel zou kunnen, maar ook toen gooide het virus roet in het eten.

Nu was de vrijheidsviering in Westerbork gepland van 4 tot en met 10 april. Keep Them Rolling, de Nederlandse Vereniging Instandhouding Militaire Voertuigen, zou medewerking verlenen aan het evenement. "Oorlog en het vieren van vrijheid staan zodanig op gespannen voet met elkaar dat ze onverenigbaar zijn", aldus de organisatie. "Een vrijheidsfeest vieren, terwijl elders in Europa een land en zijn inwoners door een oorlog in ellendige omstandigheden verkeren en overlijden, gaan niet samen."

Ook Liberty Tour afgelast

Eerder deze week werd al bekend dat de Drenthe Liberty Tour, die na afwezigheid van twee jaar vanwege het coronavirus voor het eerst weer zou plaatsvinden, eveneens is geschrapt. Ook die organisatie vindt het ongepast de Nederlandse bevrijding te herdenken vanwege de oorlog in Oekraïne.