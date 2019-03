Drenthe College komt een miljoen tekort

De scholengemeenschap lijkt daarmee af te stevenen op een lastig jaar.Woordvoerder Bert Broekhoeven van het Drenthe College ziet meerdere oorzaken van het tekort. "Het komt vooral door investeringen in het onderwijs. Wij zien het als onze opdracht om steeds moderner onderwijs te blijver bieden. Een andere reden is het dalende leerlingenaantal.Medewerkers van de scholengemeenschap hoeven volgens Broekhoven niet bang te zijn om ontslagen te worden. "Daar is totaal geen sprake van. Mocht er een financiële ingreep nodig zijn, dan zullen we via een natuurlijk verloop uitgaven reduceren. Dat wil zeggen dat de functie van mensen die met pensioen gaan niet wordt opgevuld."