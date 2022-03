Hoogeveen krijgt groot PostNL-sorteercentrum voor pakketten

PostNL heeft 2,5 hectare grond gekocht op het bedrijventerrein dat grenst aan snelweg A37, meldt Dagblad van het Noorden . Het bedrijf was al een tijd op zoek naar een locatie voor een groot sorteercentrum in Drenthe. In Noord-Nederland heeft PostNL momenteel drie sorteercentra: in Kolham, Leeuwarden en Zwolle. Het nieuwe sorteercentrum komt er om Drenthe, maar ook delen van Groningen, beter te kunnen bedienen.