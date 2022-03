Vier politieke partijen in Tynaarlo willen zich inzetten voor LBHTI'ers

VVD'er Hilde Kamminga benoemt dat het "eigenlijk heel raar is" dat hier in 2022 nog over gesproken moet worden. "Iedereen is gelijk en iedereen moet kunnen meedoen", vertelt ze. "Laten we hopen dat dit een klein stapje in de goede richting is en dat we het hier over vier jaar niet weer over hoeven te hebben."

Fantastisch

Voor een lid van D66 is het wel extra belangrijk dat de partij het akkoord ondertekent. De 17-jarige Sophia Engels is zelf lid van de LHBTI-gemeenschap. "Ik vind het echt fantastisch om hier te zijn en dat er dicht bij huis ook aandacht voor is", vertelt ze. Het is dan ook haar handtekening die namens D66 onder het akkoord wordt gezet.

Ook Marcel Elzerman, lid van Leefbaar Tynaarlo, kan erover meepraten. "Mijn oudste zoon is non-binair. Ik zie diens worsteling ook in de samenleving met contact met vrienden en die wens ik niemand toe. Ik vind daarom dat het belangrijk is om hier in de gemeenteraad aandacht voor te vragen." Volgens Elzerman moet de raad het continu onder de aandacht brengen. "Het is te makkelijk om juist minderheidsgroeperingen te vergeten."