Bedrijven in Assen-Zuid willen duurzaam verwarmen

Het gaat onder andere om het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, het Rijksvastgoedbedrijf en GGZ Drenthe. Het plan ontstond omdat het WZA al een paar jaar wil renoveren. "Wij zijn een grootverbruiker wat betreft gas en elektriciteit", zegt Boudewijn Ponsioen van het Asser ziekenhuis. "Dus we kijken al een paar jaar hoe we kunnen verduurzamen. Het is mooi dat we dit nu niet alleen hoeven op te pakken en dat we kunnen samenwerken."Technisch dienstverlener en energiebedrijf ENGIE helpt hen bij het duurzame verwarmen. Het idee van het energiebedrijf is dat de bedrijven worden aangesloten op een netwerk voor duurzame verwarming en zo van het aardgas af kunnen. Dat moet gebeuren via een zogeheten warmte- en koudenetwerk. De panden kunnen dan gekoeld of verwarmd worden via een combinatie van ondergrondse warmte- en koude opslag (WKO), warmtepompen en het gebruik van oppervlaktewater van het Anreeperdiep.Ook de NAM, VanBoeijen en Interzorg sloten zich aan bij de intentieovereenkomst.De bedrijven starten eerst nog een haalbaarheidsonderzoek. In juni moet duidelijk zijn of het plan ook betaalbaar is. Het gaat in ieder geval om een miljoeneninvestering.