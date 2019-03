Clubhuis Drenthina beklad met anti-PVV-leus

Het clubhuis van voetbalclub Drenthina in Emmen is beklad met een leus tegen PVV-kandidaat Patrick Notmeijer. Hij staat voor die partij als achtste de lijst voor de komende Provinciale Statenverkiezingen.

Notmeijer is naast PVV-kandidaat ook trainer van JO 13-2 bij Drenthina. Op de zijkant van het clubhuis staat de tekst 'Rode kaart voor PVV/fascist Patrick Notmeijer' geschreven. Leden van de voetbalclub ontdekten de bekladding vanochtend.De Drentse PVV-er is niet het enige slachtoffer van bekladding vandaag. Ook op het huis van het Friese kandidaat-Statenlid Harrie Graansma in het dorp Boelenslaan werden leuzen geschreven. De PVV daar doet aangifte.Ook landelijk lijsttrekker Geert Wilders heeft gereageerd op de bekladding in Drenthe. Op Twitter schreef hij: "Walgelijke teksten ook bij plaatselijke voetbalclub in Emmen waar PVV-kandidaat trainer is."