Siemen Mulder fluit FC Emmen - Heracles Almelo

Hij floot dit seizoen veertien wedstrijden in de eredivisie. In totaal gaf hij 55 keer geel en drie keer rood. Zes keer gaf de arbiter een strafschop.Mulder floot dit seizoen één wedstrijd van FC Emmen, namelijk tegen Vitesse. Die wedstrijd werd met 1-1 gelijk gespeeld. Mulder gaf in de slotfase nog een strafschop aan de ploeg uit Arnhem, na vasthouden van Gersom Klok.FC Emmen - Heracles Almelo begint zondagmiddag om 14.30 uur. De wedstrijd is live te volgen op Radio Drenthe en via het liveblog op onze website.